Coronatest-Unterlagen sind noch bis Ende 2028 aufzubewahren

Auch wenn die Pandemie vielen bereits sehr weit entfernt scheint: Seit diesem Donnerstag gelten eine neu gefasste Corona-Impfverordnung und -Testverordnung. Das Wesentliche daran: Die Verordnungen, die eigentlich zum Jahresende außer Kraft treten sollten, wurden bis Ende 2028 verlängert, um auch weiterhin eine Abrechnung und Prüfung der Vergütung zu ermöglichen. Denn diese hat sich in einigen Fällen in die Länge gezogen, nicht zuletzt, weil Ermittlungs- und Klageverfahren eingeleitet wurden, um Betrügereien auf die Spur zu kommen.

Auch Apotheken, in denen man dachte, zum Jahresende ausmisten und alle Unterlagen zur Testabrechnung entsorgen zu können, müssen sich auf eine Neuerung einstellen: Die für den Nachweis der korrekten Durchführung und Abrechnung notwendige Auftrags- und Leistungsdokumentation im Zusammenhang mit den Tests ist nun nicht nur bis zum Ende dieses Jahres, sondern bis zum 31. Dezember 2028 unverändert zu speichern oder aufzubewahren. Es könnte schließlich sein, dass doch noch einmal eine Prüfung stattfindet. Und die Testenden müssen darlegen und beweisen können, dass es bei ihnen ordnungsgemäß zuging – sonst müssen sie sich auf Rückzahlungsforderungen gefasst machen. Was die Impfungen betrifft, so bleibt es hingegen beim 31. Dezember 2024 als Schlusspunkt für die Speicherung und Aufbewahrung der entsprechenden Unterlagen.