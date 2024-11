Apotheken haben ihren Platz in der Agenda gefunden

Der Thüringer Apothekerverband (ThAV) und die Landesapothekerkammer Thüringen begrüßen den am Freitag in Erfurt unterzeichneten Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und BSW. In dem Vertrag haben zentrale Forderungen der Apotheker*innen ihren Platz gefunden. Vor allem das Bekenntnis zum Neubau des Pharmazeutischen Instituts in Jena sorgte seitens der Standesvertretungen für Zufriedenheit: „Mit engagierter Umsetzung dieser Maßnahmen kann Thüringen dem Fachkräftemangel im pharmazeutischen Bereich nachhaltig entgegentreten“, sagte der ThAV-Vorsitzende Stefan Fink, laut einer Pressemitteilung des Verbands.