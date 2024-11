Semaglutid und Co. wirklich dauerhaft einsetzen?

Die Qualität der Evidenz für die Empfehlung wird nach dem GRADE-Ansatz (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) zudem zwar mit „hoch“ eingestuft, allerdings bezieht sich diese Einstufung allein auf eine randomisierte kontrollierte von Novo Nordisk finanzierte Studie (STEP 4). In dieser war man zu dem Schluss gekommen, dass die Beibehaltung einer Semaglutid-Therapie im Vergleich zur Umstellung auf ein Placebo zu einem anhaltenden Gewichtsverlust in den folgenden 48 Wochen führt. In der näheren Erläuterung zur Empfehlung heißt es in der Leitlinie, dass man sich zur Empfehlung „kann“ entschlossen habe, weil „Meta-Analysen zum Thema Gewichtserhalt durch Arzneimittel fehlen“.

Es wird also auch ohne die Einschätzung von Leitlinienwatch in der Leitlinie selbst bereits transparent dargelegt, dass es in der medikamentösen Erhaltungstherapie bei Adipositas noch viele Unsicherheiten gibt.