EU-Ministerrat beschließt neue Abwasserrichtlinie

Am vergangenen Freitag hat der Rat der Europäischen Union einer Novellierung der EU-Abwasserichtlinie (Urban Wastewater Treatment Directive) zugestimmt. Damit werden zukünftig Pharma- und Kosmetikhersteller an den Kosten des Ausbaus kommunaler Kläranlagen um eine vierte Reinigungsstufe zu mindestens 80 Prozent beteiligt. Nach Schätzung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) wird allein der Ausbau in Deutschland etwa neun Milliarden Euro kosten, hinzu kämen demnach jährliche Betriebskosten in Höhe von einer Milliarde Euro.