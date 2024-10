Bedeutung des Direktbezugs von Arzneimitteln in Apotheken steigt

Das Urteil des Bundesgerichtshofs zu den Skonti trübt das Verhältnis zwischen Großhandel und Apotheken. Dass das Bundesgesundheitsministerium sie laut Apothekenreformgesetz wieder zulassen will, gefällt dem Phagro überhaupt nicht. Man darf davon ausgehen, dass dies auch für gegenwärtige Bestrebungen gilt, das Verbot im Rahmen anderer Gesetzgebungsverfahren aufzuheben.

Auf dem Deutschen Apothekertag 2024 in München rief Verbandschef Marcus Freitag aber dazu auf, sich nicht auseinandertreiben zu lassen. Kein Wunder: Die Branche kämpft auch mit den Veränderungen im Markt. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Kristine Lütke sagte in der vergangenen Woche gegenüber der DAZ, es brauche einen Interessenausgleich zwischen Apotheken und Großhändlern.

Das Verhältnis zum Großhandel ist auch Thema der jüngsten Apokix-Umfrage aus dem Oktober. Sie zeigt: Die Bedeutung des Direktbezugs hat in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen – das sagen 73 Prozent der Apothekeninhaberinnen und -inhaber. Im Vergleich dazu waren es 2021 nur 37 Prozent. Auch die Zahl derer, die davon ausgehen, dass der Direktbezug weiter „stark“ zunehmen wird, ist gestiegen: von 35 Prozent 2021 auf 53. Dabei geben 48 Prozent der Befragten an, am ehesten über Plattformen wie Pharma Mall direkt bei Herstellern zu bestellen.