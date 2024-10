Der Königsweg für die Apothekensanierung

„Ich bin immer da, wo die Krise ist.“ Und in den letzten anderthalb Jahren ist der auf Unternehmens-Restrukturierungen und Insolvenzen spezialisierte Rechtsanwalt Dr. Moritz Wollring, von dem dieses Zitat stammt, immer häufiger in der Apothekenbranche gefragt. Hatte sich Anfang 2023 noch alle zwei Monate ein Apotheker an seine Kanzlei gewandt, so sind es mittlerweile zwei Anfragen pro Woche.

Überrascht ist Wollring von dieser Entwicklung nicht, „weil Apotheken gerade wirtschaftlich besonders leiden“. Noch vor einigen Jahren waren es die Bauunternehmen gewesen, die reihenweise in Schieflage geraten sind, jetzt sind es die Autozulieferer und Apotheken. Die wichtigsten Ursachen dafür sieht der Jurist in den zuletzt stark gestiegenen Kosten und der zunehmend dünner werdenden Liquiditätsdecke in vielen Betrieben.

Ein Problem (Zahlungs­unfähigkeit) – drei Verfahren

Ein kleiner Lichtblick in diesem dunklen Kontext: Das über viele Jahrzehnte sehr konservativ geprägte deutsche Insolvenzrecht wurde in den letzten 15 Jahren deutlich modernisiert und um neue Möglichkeiten erweitert, von denen Schuldner stark profitieren können: So wurde 2011 in Anlehnung an das US-amerikanische Chapter 11 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung (§ 270a InsO) eingeführt, bei dem der Geschäftsführer des betroffenen Betriebs selbst die Aufgaben des Insolvenzverwalters übernimmt. Davor gab es nur die Regelinsolvenz.

Zehn Jahre später (2021) wurde das Insolvenzrecht um ein weiteres Verfahren ergänzt – die Restrukturierung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -Restrukturierungsgesetz (StaRUG). Damit sieht das deutsche Insolvenzrecht für Unternehmen, die sich in einer wirtschaftlichen Schieflage befinden, aktuell drei mögliche Verfahren vor – die Reihenfolge gibt die „Schwere der Erkrankung“ wieder:

Regel- (= harte) Insolvenz, Insolvenzverfahren in Eigenregie, Restrukturierung nach StaRUG.

Zuverlässigkeit lohnt sich

Welches Verfahren tatsächlich zur Anwendung kommt, entscheidet sich anhand mehrerer, in der Insolvenzordnung festgeschriebenen Kriterien. Die beiden wichtigsten sind der Grad der Zahlungsunfähigkeit, gemessen an der sog. „Liquiditätskennziffer“ (LKZ), sowie die Zuverlässigkeit des Schuldners.