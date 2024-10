Hintergrund der Blockade ist das Vorhaben, Apotheken ohne Apotheker zu ermöglichen. Wie stehen Sie dazu?

Es wird keine Apotheken ohne Apotheker geben. Diesen Begriff bringt allein die Apothekerschaft als Horrorvision in die Diskussion ein und das ist ein Stück weit unseriös. Uns geht es darum, Telepharmazie auf den Weg zu bringen und letztlich auch Homeoffice-Arbeit für Apothekerinnen und Apotheker zu ermöglichen. Niemand will den Grundsatz antasten, dass eine Apotheke in die Hände einer Apothekerin oder eines Apothekers gehört. Das Fremdbesitzverbot bleibt, dazu stehen wir als SPD. Wir müssen uns aber überlegen, wie wir im Apothekenwesen attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen. Vor allem in den nachrückenden Generationen gibt es viele, die nicht mehr sechs Tage die Woche physisch in der Offizin anwesend sein können oder möchten. Die geplante Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen kommt am Ende den Apothekerinnen und Apothekern zugute. Ich wünsche mir, dass wir dazu in eine lösungsorientierte, sachliche Diskussion kommen.

Der Berufsstand versteht unter dem Stichwort Telepharmazie etwas ganz anderes als Minister Lauterbach. Wie definieren Sie den Begriff?

Die Art von Telepharmazie, wie sie die Apothekenreform vorsieht, ist nur ein Aspekt von vielen. Telepharmazie kann und soll mehr sein als das. Für mich bedeutet Telepharmazie, dass die Leistungen, die eine Apotheke anbietet, ortsunabhängig über digitale Wege erbracht werden können. Da ist deutlich mehr denkbar als die virtuelle Unterstützung des Teams durch eine Apothekerin oder einen Apotheker.