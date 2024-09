Knapp 11 Millionen Euro für pharmazeutische Dienstleistungen

Dennoch ist unübersehbar: Es ist weiterhin viel Luft nach oben. Eigentlich ist ein jährliches Volumen in Höhe von 150 Millionen Euro für die pDL vorgesehen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant bereits in der Apothekenreform 50 Millionen Euro davon umzuwidmen – das Geld soll dann in eine bessere Finanzierung der Notdienste fließen.

Klar ist: Das aufgelaufene Geld sieht in Zeiten klammer Kassen niemand gerne. Die Krankenkassen würden den Fonds für pDL am liebsten ganz auflösen und stattdessen die erbrachten Leistungen direkt mit den Apotheken abrechnen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Lauterbachs Reformpläne weiterentwickeln. Bekanntlich stockt die Apothekenreform, wogegen das weiter fortgeschrittene Gesunde-Herz-Gesetz neue pDL für Apotheken vorsieht, die aus demselben Topf gespeist werden sollen.