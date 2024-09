Rabattvertragsexperimente: Schlimmer geht immer

In den zwei seither vergangenen Monaten hat sich die Vertragssituation jeden Monat [7] substanziell verändert – mal kommt ein Hersteller dazu, dann wieder steigt einer kurzfristig aus, Lieferfähigkeiten kommen und gehen, die Zubereitungsvorgaben entsprechend: kurz und knapp wie beim Roulette. Patienten erhalten je nachdem mal das eine, mal das andere Biosimilar, denn das macht ja kaum einen Unterschied – oder? Und als für die Versorgung verantwortlicher Pharmazeut verwirft man mit den eigenen ethischen Ansprüchen deshalb im selben Turnus Anbrüche, deren Bezahlung durch die GKV noch zu beweisen sein wird.

Zudem fragt man sich, ob die drei Biosimilars darunter nicht ursprünglich noch Patentschutz hätten und nicht so einfach wie Generika behandelt werden dürften?

Ach, Schwamm drüber! Es muss ein Preisdumping her!

Die Perspektive für die Zukunft? Schlimmer geht immer, darauf ist Verlass. So ist natürlich ein Rollout auf ganz Deutschland im Rahmen des Denkbaren. Wäre das schlimmer? Die Vergangenheit kennt die Antwort auf diese Frage: Wenn die Kassen Verträge mit bestimmten Herstellern schließen, verändern alle Hersteller ihr Produktions- und Distributionsverhalten. Denn es macht für sie keinen Sinn mehr, Warendruck hier aufrechtzuerhalten, wenn sie im Ausland deutlich bessere Preise erzielen und den hiesigen Markt nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll beliefern können [8]. Das wiederum führt zu einem kontinuierlich mäandernden Zustand der Lieferengpässe, wie jeder Pharmazeut aus leidvoller Erfahrung weiß. Was er ebenfalls weiß: Diese Lieferengpässe machen die tägliche Arbeit zur Hölle, aber die Verursacher auf GKV-Seite waschen ihre Hände in Unschuld.

Sogar beim Bundesgesundheitsminister wächst die Einsicht, nach der die Generikapreise hierzulande inzwischen so niedrig wären, dass Deutschland blöderweise nachrangig beliefert wird [9]. Die Kassen aber machen Kasse.

Die Zwickmühle der Apotheken

Das Tolle aus Kassensicht dabei ist die Zwickmühle für die Apotheken. Apotheken haben zwar keinerlei Einflussmöglichkeit, müssen aber die ihnen bekannten Teile der ansonsten streng geheimen Rabattvereinbarungen zwischen Kasse und Hersteller erfüllen, ansonsten erfolgt die Vollretaxe (übrigens ein netter Begriff für legalisierte Übervorteilung). Und sollte die Apotheke überlegen, ob die Umsetzung überhaupt noch wirtschaftlich tragfähig ist, gibt es die Keule des Kontrahierungszwangs. Der stammt zwar aus einer Zeit, als die Finanzierung jeder Art von Arzneimittelabgabe gegeben war, aber solche Details werden kassenseitig gerne übersehen. Es bleibt – sollte sich das Drohszenario bewahrheiten – aus pharmazeutischer Sicht also nur der Schritt, die Fähigkeit zur Zubereitung aufzugeben, ergo den Schlüssel zum Sterillabor umzudrehen.

Ein witziges Detail am Rande: Alleine der Umstand, dass die sterilaktiven Apotheken die Zubereitungen in der ambulanten Versorgung ad hoc herstellen, spart der GKV jährlich weit über eine halbe Milliarde Euro (nur in 2016 waren es 657 Millionen Euro [10]). Darüber hinaus liegen die Kosten, die anfallen würden, wenn die Versorgung stationär stattfinden müsste und nicht ambulant, bei einem Vielfachen dessen. Die Bedeutung für die Lebensqualität betroffener Patienten mag sich jeder selbst ausmalen. Es gibt also wirtschaftlich wie ethisch nur Argumente für die ambulante onkologische Versorgung. Statt dies wertzuschätzen, wird nun wieder einmal von Kassenseite versucht, den allerletzten Tropfen auszupressen und das resultierende Gebräu als Fortschritt zu verkaufen.

Als einziger Lichtblick in dieser Situation erweist sich für den Ironie-affinen Beobachter die mantraartige Wiederholung der Lagebewertung durch die Kassen aus dem eingangs erwähnten Schriftstück: „Es ändert sich weder etwas an der Qualität noch an der Versorgungssicherheit. … Sowohl in der Zytostatika herstellenden Apotheke als auch in der onkologischen Praxis ändern sich die eingespielten Prozesse nicht.“

Wie gut, dass wir das jetzt auch wissen, von selbst wäre man darauf wohl nicht gekommen.

Man sieht (wieder einmal), dass die Anwendung sogenannter alternative facts nicht nur in der Politik, sondern auch bei den Krankenkassen ein probates Mittel ist, um Pfusch schönzureden.

