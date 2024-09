AfD scheitert im Kampf um Ausschussvorsitze

Wer bestimmt, wer Ausschussvorsitzende*r wird?

Bundestagsausschüsse werden in jeder Wahlperiode neu benannt und besetzt. Welche Fraktion welchem Ausschuss vorsitzt, wird eigentlich im Ältestenrat ausgehandelt. Gibt es – wie nach der Bundestagswahl im September 2021 – keine Einigung, wird aus der Stärke der Fraktionen eine Zugriffsreihenfolge berechnet. Die AfD-Fraktion griff in der Folge auf die Vorsitze der Ausschüsse für Inneres und Heimat, Gesundheit sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu. Weil es Widerspruch gab, wurde entgegen dem üblichen Verfahren gewählt. Am 15. Dezember 2021 fanden in allen drei Ausschüssen geheime Wahlen statt – dabei verfehlten alle drei AfD-Kandidaten die erforderliche Mehrheit deutlich. Ein zweiter Anlauf am 12. Januar 2022 endete mit dem gleichen Ergebnis. Bisher leiten die stellvertretenden Vorsitzenden die betroffenen Ausschüsse. Im Gesundheitsausschuss ist dies Kirsten Kappert-Gonther (Grüne).