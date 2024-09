Apotheken-Expertise ist für Patienten unverzichtbar

Denn mit Blick auf unsere älter werdende Gesellschaft würden die Menschen in Deutschland in Zukunft eher mehr Fragen rund um ihre Gesundheit mit einem heilberuflichen Experten besprechen wollen als weniger. „Damit die Apotheken und ihre Teams diese Innovationskraft entfalten können, müssen sie aber selbst gesund sein. Und die derzeitigen Pläne des Bundesgesundheitsministeriums würden das Gegenteil erzeugen“, stellte Overwiening klar.

Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gäbe es in Zukunft Apotheken ohne Apothekerin oder Apotheker, so die ABDA-Präsidentin. Die unabhängige Expertise der Apothekerinnen und Apotheker in den Apotheken vor Ort wäre nicht mehr verbindlich erreichbar. Und genau diese Expertise sei der Garant für die Arzneimitteltherapiesicherheit, betonte Overwiening. Auch für zahlreiche weitere Leistungen, wie beispielsweise Impfungen oder Medikationsanalysen und den richtigen Medikationsplan, würden die approbierten Apothekerinnen und Apotheker gebraucht.