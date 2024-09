Glucosetest oGTT InfectoPharm jetzt als 300-ml-Flasche verfügbar

Zuvor war es aus Erstattungsgründen in Apotheken ohnehin weit verbreitet gewesen, Glucose-Monohydrat als abgeteiltes Pulver herzustellen, welches dann in der Arztpraxis in Trinkwasser aufgelöst wurde. Doch die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) kritisiert die Herstellung der Glucose-Lösung in der Arztpraxis schon lange als zu fehleranfällig. Im Januar 2021 forderten deshalb Diabetologen und Apotheker eine bundeseinheitliche Regelung zur Kostenübernahme durch die Krankenkassen für die qualitätsgesicherte Glucose-Fertiglösung aus dem NRF.