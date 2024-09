E-Rezept-Einlösung via Terminal – wie ist die Rechtslage?

Seit das E-Rezept für Arzneimittel zu Jahresbeginn Pflicht geworden ist, zeigen sich neue Herausforderungen im Alltag. Die Versorgung in ländlichen Regionen ist eine davon – jedenfalls so lange es noch nicht für alle Patientinnen und Patienten selbstverständlich ist, ihre E-Rezepte mithilfe eines Smartphones direkt digital in die Apotheke ihrer Wahl zu schicken. Wäre dies bereits überall gelebte Praxis, könnte die Apotheke unmittelbar die Arzneimittel zu den Patienten und Patientinnen schicken – per Bote oder Logistikdienstleister. Doch noch ist das physische Stecken der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in der Apotheke vor Ort der weitaus gängigste Weg, um E-Rezepte einzulösen. Wo früher Rezeptsammelstellen oder schlichte Sammelboxen helfen konnten, wenn die nächste Apotheke weiter entfernt ist, kommt man heute mit einem analogen Rezeptkasten nicht weiter.

Der Apotheker Michael Kranz aus dem brandenburgischen Prenzlau präsentierte kürzlich seine Lösung für das Problem: Ein Terminal im örtlichen Supermarkt, das die eGK einlesen kann und somit der Apotheke den Abruf der E-Rezepte aus dem Fachdienst ermöglicht. Die Arzneimittel werden dann an die Empfänger*innen versendet. In einem nächsten Schritt würden Kranz und der Inhaber des Marktkauf-Centers gerne einen Abholautomaten für die bestellten Arzneimittel im Supermarkt installieren – doch noch ist die zuständige Behörde damit nicht einverstanden.