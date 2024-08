Umsatz in den Sommermonaten trotz Personalmangel und Kundenrückgang steigern

1. Reibungslose Abläufe in der Apotheke schaffen

Um auch bei geringerem Personalaufwand reibungslose Abläufe in der Apotheke sicherzustellen und saisonale Schwankungen auszugleichen, müssen klare Arbeitsprozesse etabliert werden. Diese umfassen präzise Vorgaben für die Aufgabenbearbeitung, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter genau wissen, wie sie ihre Aufgaben effizient erledigen – auch ohne die erfahrenen Kollegen, die im Urlaub sind. Eine eindeutige Einarbeitung ist dabei ebenso wichtig wie die Minimierung des Kommunikationsaufwands im Team. Durch klare Zuständigkeitsregelungen bleibt jeder Mitarbeiter für einen definierten Bereich verantwortlich, wodurch eine reibungslose Arbeitsweise gewährleistet und die Belastung gleichmäßiger verteilt wird.

2 .Digitale Bestellprozesse optimieren

Um den Arbeitsaufwand bei der Bestellung zu minimieren, sollten Apotheken effiziente digitale Bestellprozesse etablieren. Da weniger Mitarbeiter verfügbar sind, muss den Kunden die Möglichkeit geboten werden, ihre Bestellungen bequem über einen Onlineshop oder eine App aufzugeben, anstatt telefonisch oder persönlich vor Ort. Um die Nutzung dieser digitalen Kanäle zu fördern, müssen diese Prozesse klar beworben und einfach auf der Website zu finden sein. Eine moderne, benutzerfreundliche Website ist daher unerlässlich, damit Kunden schnell und problemlos ihre Bestellungen aufgeben können.

3. Speziell auf die Sommerzeit zugeschnittene Angebote präsentieren

Im Sommer sinkt der Absatz klassischer Arzneimittel – daher sollten Apotheken gezielt saisonale Angebote bewerben. Ein attraktives Rundumpaket für Reise- oder Festivalbesuche bietet sich in dieser Zeit besonders an. Dies kann eine speziell zusammengestellte Reiseapotheke umfassen, die alle notwendigen Produkte für den Urlaub oder das Festival enthält. Durch die gezielte Bewerbung solcher Angebote wird die Apotheke zum idealen Partner für sommerliche Abenteuer und Bedürfnisse.

4. Umsatzstarke Dienstleistungen ausbauen

Es gibt auch Umsatzquellen, die saisonal weniger schwanken. Diese müssen in den Apotheken vorangebracht werden. Besonders wichtig sind dabei pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) und Zusatzverkäufe. Die Apotheke sollte ihre pDL klar auf der Website präsentieren und einen unkomplizierten Buchungsweg anbieten, damit Kunden leicht Informationen erhalten und Termine vereinbaren können. Bei Zusatzverkäufen müssen Apotheken ihren Mitarbeitern klare Skripte und Schulungen zur Verfügung stellen, um ihnen Sicherheit im Gespräch zu geben und so die Verkaufschancen zu erhöhen.

5. Führungsebene etablieren

Um dem Inhaber mehr Freiraum zu verschaffen und sicherzustellen, dass er auch während seines Urlaubs nicht ständig erreichbar sein muss, ist der Aufbau einer zweiten Führungsebene in der Apotheke unerlässlich. Diese zusätzliche Führungsebene sollte so strukturiert sein, dass sie eigenständig alle auftretenden Probleme lösen kann und in der Lage ist, den Inhaber bei sämtlichen Angelegenheiten umfassend zu vertreten. Durch eine gut etablierte Führungsebene kann der Inhaber sicherstellen, dass die Apotheke reibungslos läuft, auch wenn er selbst nicht vor Ort ist.

Experten können unterstützen

Mit gezielten Maßnahmen und Prozessoptimierungen können Sie Ihre Apotheke auch in den Sommermonaten profitabel und entspannt führen. Wenn Sie Ihre Apotheke optimal auf diese Zeit vorbereiten möchten, lassen Sie sich von erfahrenen Experten unterstützen.