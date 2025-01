BSW gegen Renditeorientierung und Zwei-Klassen-Medizin

Die „Zerstörung des öffentlichen Gesundheitswesens“ ist ein „massiver Angriff auf die soziale und demokratische Republik“. So stand es Mitte Mai in einem Antrag an den Bundestag von der Gruppe „Bündnis Sahra Wagenknecht“.

Gesundheitspolitisch hat man von der Gruppe und der Partei sonst nicht sehr viel gehört oder gelesen. Allerdings positionierten sich die Mitglieder der Bundestagsgruppe im September auf der Seite der Onlinepetition des Hessischen Apothekerverbands an der Seite der Apothekerschaft und machten ihre Ablehnung der Apothekenreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum Ausdruck.

Seither ist die Partei in Brandenburg in der Regierungsverantwortung. Im Sondierungspapier mit der SPD war das Thema Gesundheit allerdings sehr knapp abgehandelt worden. Im Koalitionsvertrag heißt es, man wolle Apothekerinnen und Apotheker für den ländlichen Raum gewinnen und es werde die Einführung eines Pharmaziestudiums geprüft. Gesundheitsministerin ist in Brandenburg nun die parteilose Britta Müller, die vom BSW nominiert wurde.