Hamburg: Apothekerverein und AOK einigen sich zum Sichtbezug

Bereits seit 1. Oktober 2024 gibt es beispielsweise eine hieran orientierte Vereinbarung des Bayerischen Apothekerverbands (BAV) mit den bayerischen Regionalkassen.

Weitere Kassen können beitreten

Nun hat auch der Hamburger Apothekerverein mitgeteilt, mit der AOK Rheinland/Hamburg eine Vereinbarung über die Abrechnung des Sichtbezugs geschlossen zu haben. Diese ist am 1. Januar 2025 in Kraft getreten. Sie ermögliche eine einfache und unkomplizierte Abrechnung der Leistungen, heißt es im Infoschreiben des Vereins. Weitere Krankenkassen hätten nun die Möglichkeit, dieser Vereinbarung beizutreten. Mitgliedsapotheken des Hamburger Apothekervereins müssen hingegen nicht gesondert beitreten.

Die wesentlichen Vereinbarungsinhalte, die so auch in der Mustervereinbarung sowie in jener aus Bayern zu finden sind, beschreibt der Hamburger Apothekerverein wie folgt: