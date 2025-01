Das war 2024: Startschuss für den ersten Alzheimer-Antikörper

Das Besondere an Lecanemab und Antikörpern gegen Beta-Amyloid-Proteine ist, dass es im Gegensatz zu den bisherigen anderen bei Alzheimer zugelassenen Arzneimitteln nicht symptomatisch wirkt, sondern an den molekularen Mechanismen der Erkrankung ansetzt. Nach bisherigen Daten gewinnen Patienten ein halbes Jahr ohne Krankheitsprogression, aber auch Antikörper gegen Amyloid-β-Plaques können Alzheimer nicht heilen. Es bleibt zudem die Ernüchterung, dass das Arzneimittel nur für eine kleine Patientengruppe von wahrscheinlich circa 800 Personen in Deutschland infrage kommt. So ist Lecanemab nur bei leichter kognitiver Beeinträchtigung oder leichter Demenz in einem frühen Stadium der Alzheimer-Krankheit wirksam. Patienten mit zwei Allelen für das Gen ApoE4 haben ein hohes Risiko für ARIA und dürfen den Antikörper deshalb nicht erhalten. Das macht eine genetische Testung vor Therapie­beginn erforderlich, und Patienten müssen mehrfach im MRT untersucht werden. Auch könnte sein, dass Frauen weniger von der Therapie profi­tieren als Männer.