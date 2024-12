Was ändert sich 2025?

Assistierte Telemedizin in Apotheken

Nicht gleich zum Jahresstart, aber im Laufe des Jahres kommen weitere neue Aufgaben auf die Apotheken zu – soweit sie dies wollen! Bis zum 31. März 2025 sollen sich GKV-Spitzenverband und Deutscher Apothekerverband (DAV) über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Vergütungsregelungen für die Erbringung von Leistungen der assistierten Telemedizin in Apotheken einigen. Ist das erledigt, kann die Umsetzung starten. Freiwillig können Apotheken dann beispielsweise eine Beratung zu telemedizinischen Leistungen anbieten – oder auch die Durchführung einfacher medizinischer Routineaufgaben, um eine ärztliche telemedizinische Untersuchung zu unterstützen. Ebenso können sie ihren Kunden anbieten, ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Betroffenenrechte rund um die ePA beiseitezustehen, ihnen die Einsichtnahme zu ermöglichen und auf Versicherten-Wunsch bestimmte Daten auf der ePA zu löschen.

Neues zu Erstattungsbeträgen

Zum 1. Januar werden die mit dem Medizinforschungsgesetz eingeführten Neuerungen rund um die Erstattungsbeträge wirksam. Unter besonderen Bedingungen und zunächst befristet bis zum 30. Juni 2028 können vertrauliche Erstattungsbeträge vereinbart werden. Ab dem neuen Jahr werden auch die mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz eingeführten „Leitplanken“ für die Erstattungsbetragsverhandlungen gelockert – und zwar für Arzneimittel mit einem relevanten Anteil klinischer Prüfungen in Deutschland. Dafür müssen mindestens 5 Prozent der Probanden aus der Zulassungsstudie an der klinischen Studie in Deutschland teilgenommen haben. Das gilt für drei Jahre, es sei denn, der pharmazeutische Unternehmer weist eine Arzneimittelforschungsabteilung und relevante eigene Projekte und Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen in präklinischer oder klinischer Arzneimittelforschung in Deutschland nach.