Einmal im Monat helfen in praktischer klinischer Pharmazie erfahrene Referent:innen, dass sich Apothekerinnen und Apotheker bei der Medikationsberatung festigen, diese bekommen Pharmazeuten im Rahmen der Pharmazeutischen Dienstleistungen seit 2022 vergütet. Sie besprechen gemeinsam mit Ihnen einen speziellen Patienten – mal leidet dieser an Schlafstörungen mit Nachtschweiß, dann an einer Statin-Unverträglichkeit oder Schwindel oder möchte einfach weniger Tabletten nehmen und seine Medikation optimieren. In der DAZ stellen die Referenten diesen Patienten in der Vorwoche vor, sodass Sie sich bereits mit dessen Arzneimitteln und Erkrankungen beschäftigen können.

Kompakt in einer Stunde analysieren Sie im Live-Webinar nicht nur die Medikation dieses Patienten, sondern bekommen auch Tipps, wie Sie Ihre Ergebnisse den behandelnden Ärzten diplomatisch kommunizieren können. Gut ist, dass die Referentinnen und Referenten eine umfangreiche praktische Erfahrung haben – das merkt man. Sie helfen dadurch, mögliche Neben- und Wechselwirkungen klinisch einzuschätzen, und schärfen den Fokus der Apotheker auf die wirklich relevanten Arzneimittelpunkte.

Wem das Webinar „zu schnell“ geht, kann das Handout im Nachgang auf der Seite der DAV-Akademie herunterladen oder das Webinar als Aufzeichnung erneut verfolgen. Die nächste Medikation unter der Lupe gibt es am Mittwoch, den 29. Januar 2025.