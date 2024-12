Die Unvollendete

Ende August finden in Erfurt und Dresden nochmals Protestkundgebungen der Apothekerschaft statt – in Thüringen und Sachsen stehen zudem Landtagswahlen an. Die Gespräche werden fortgeführt, die Apotheken sind erneut in einer Warteschleife – was wird aus der Reform? Wiederum werden diverse Kabinetttermine avisiert und verstreichen fruchtlos. Offenbar wird selbst Lauterbach das Warten zu lang. Er beginnt Teile der Reform in anderen Gesetzesvorhaben unterzubringen: Im Entwurf für das Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit werden die erweiterte Impfbefugnis sowie die Ausnahme vom Abspracheverbot bei der Rezeptzuweisung in der Heimversorgung per Änderungsantrag untergebracht.