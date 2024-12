Overwiening gegen Preis – Showdown um die ABDA-Spitze?

Wer wird neue ABDA-Präsidentin oder neuer ABDA-Präsident? Diese Frage stellen sich Beobachter seit dem 11. Dezember – an diesem Tag versagte die ABDA-Mitgliederversammlung ihrer amtierenden Chefin Gabriele Regina Overwiening die Zustimmung zu einer zweiten Amtszeit. Mit 48 zu 52 Prozent der Stimmen scheiterte sie denkbar knapp und kündigte kurze Zeit später an, nicht nochmals kandidieren zu wollen.

Der Schock saß tief bei den Standespolitikerinnen und -politikern. Dennoch galt es nun, möglichst schnell eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die gestrauchelte Präsidentin zu finden. Und so kamen gut eine Woche später, am 19. Dezember, die Bundesapothekerkammer (BAK) und der Deutsche Apothekerverband (DAV) jeweils in Berlin im Apothekerhaus zusammen, um eine Kandidatin oder einen Kandidaten auszumachen.