ZI: Drei Millionen gesetzlich Versicherte aktuell von Lieferengpässen betroffen

Auch ein Blick auf die Lieferengpassliste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zeige keinen positiven Effekt, so von Stillfried weiter. Nach wie vor seien dort über 500 Präparate gelistet.

„Für einige Lieferengpässe stehen ausreichend Alternativen zur Verfügung. Andere hingegen verschlechtern die Versorgungslage der betroffenen Versicherten und führen zu hohen Arbeitsaufwänden in Arztpraxen, etwa durch intensive Beratung bzw. Umstellung der Therapie“, sagte Stillfried.

Lage bei GLP-1-Rezeptoragonisten „hoch angespannt“

So sei bei den GLP-1-Rezeptoragonisten die Versorgungslage „hoch angespannt“. Da diese nicht nur bei Typ-2-Diabetes zum Einsatz kommen, sondern auch als Mittel zur Gewichtsreduzierung beworben werden, können die Produktionskapazitäten den enormen Bedarf nicht decken können. „Wenn dadurch die auf einen GLP-1-Rezeptoragonisten eingestellten Diabetikerinnen und Diabetiker nicht versorgt werden können, entsteht in den Arztpraxen ein erhöhter Beratungsbedarf zum Therapiemanagement.“ Bei einem Wechsel zum momentan einzig lieferbaren Wirkstoff Tirzepatid stiegen die Therapiekosten mindestens auf das Doppelte der früheren Therapien an, so der Zi-Vorstandsvorsitzende weiter.

ALBVVG: Öffentlich sichtbarer Nutzen eher gering

Zum ALBVVG sagte Stillfried: „Viele Lieferengpässe, etwa bei einzelnen Antibiotika oder Asthmasprays mit dem Wirkstoff Salbutamol, dauern monatelang an – ohne, dass die Politik interveniert.“ Trotz zahlreicher finanzieller Anreize des Gesetzgebers bleibe das Strukturproblem ungelöst: Die zu geringe Anzahl der Wirkstoffhersteller. „Insofern war das Gesetz lediglich ein kleines Pflaster auf einige der Versorgungslücken. Insgesamt scheint der öffentlich sichtbare Nutzen der gesetzlichen Maßnahme aber eher gering. Wie hoch dagegen die Kosten des Gesetzes ausfallen, können nur die gesetzlichen Krankenkassen beurteilen.“