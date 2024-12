Arzneimittel und nichtmedikamentöse Therapien im Vergleich

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist einer der häufigsten psychischen Störungen im Kindes und Jugendalter, sie persistiert bei bis zu 75% der Patient:innen bis ins Erwachsenenalter und betrifft weltweit rund 2,5% der Erwachsenen. Als Behandlungsmöglichkeiten kommen medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapien zum Einsatz, in den vergangenen Jahren wuchs die Anzahl an Studien zu nicht-pharmakologischen Optionen in der ADHS-Therapie bei Erwachsenen. Auch aufgrund möglicher Nebenwirkungen der eingesetzten Arzneimittel besteht der Bedarf, besser zu verstehen, wie sich Arzneimittel und nicht-pharmakologische Interventionen mit Blick auf Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit unterscheiden. Zudem tritt ADHS häufig zusammen mit anderen Störungen auf (wie Stimmungsschwankungen, Angstzuständen und Suchterkrankungen), die es bestmöglich zu behandeln gilt.