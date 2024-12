Ein Großteil der Gesamtemissionen der Bank geht nach deren Angaben auf so genannte finanzierte Emissionen zurück. Diese würden durch den Bau und den Betrieb von finanzierten Praxen, Apotheken, Krankenhäusern oder durch private und gewerbliche Baufinanzierungen verursacht. Auch diese Emissionen sollen durch entsprechende Anreize reduziert werden. So bietet die Bank bessere Konditionen für „grüne Baufinanzierungen“ (unter anderem Immobilien mit Energieausweis A und besser) und unterstützt Kunden bei der energetischen Sanierung von Bestandsimmobilien. Bei Existenzgründungsfinanzierungen sollen Umwelt- und Sozialaspekte künftig von Beginn an stärker berücksichtigt werden.