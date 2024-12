Guter Trend beim Rx-Absatz offenbar gebrochen

Die jüngsten Daten aus dem Apothekenpanel von Insight Health betreffen die 45. bis 48. Kalenderwoche, also die Zeit vom 4. November bis 1. Dezember. Die vorige Analyse reichte bis zum 3. November.

Kumulierter Rx-Absatz noch 3,3 Prozent im Plus

Obwohl das Jahr noch nicht ganz vorbei ist, lässt sich bereits feststellen, dass die aus Sicht der Apotheken interessanteste Marktentwicklung des Jahres der Anstieg beim Rx-Absatz war. Der Rx-Umsatz steigt schon allein wegen der immer teureren Hochpreiser. Für die Apotheken ist das eher belastend. Denn den winzigen Zuwächsen beim Rohertrag stehen zunehmende Schwierigkeiten bei der Zwischenfinanzierung gegenüber. Steigende Rx-Absätze wirken sich hingegen über den Festzuschlag für Rx-Arzneimittel eindeutig positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Apotheken aus. Die deutlichen Anstiege beim Rx-Absatz in der ersten Jahreshälfte waren daher für die Apotheken sehr erfreulich. Am Ende der 30. Woche, also Ende Juli, hatte das kumulierte Plus beim Rx-Absatz 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr betragen. Doch seitdem schwindet dieses Plus. Von Ausreißern abgesehen waren die Rx-Absatzanstiege nicht mehr so groß wie im Frühjahr, in einzelnen Wochen ging der Rx-Absatz sogar gegenüber dem Vorjahr zurück. Damit schien der günstige Trend im frühen Herbst bereits angeschlagen. Im November ist er nun offenbar gebrochen. In der 45. und 46. Woche stagnierte der Rx-Absatz praktisch - die Rückgänge betrugen jeweils etwa 0,2 Prozent gegenüber 2023. In der 47. Woche stieg der Rx-Absatz um 0,9 Prozent, in der 48. Woche fiel er um 3,3 Prozent, jeweils gegenüber dem Vorjahr (siehe Abbildung 1). Die kumulierte Entwicklung für das laufende Jahr ist weiterhin positiv, weil dort noch das gute erste Halbjahr mit eingeht. Bis zum Ende der 48. Woche betrug der Zuwachs des kumulierten Rx-Absatzes noch 3,3 Prozent gegenüber 2023 und 8,6 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019.