Wahlen bei der ABDA: Wie geht es weiter?

Drei Ämter, drei Kandidaten – die Neuwahl der ABDA-Spitze bei der Mitgliederversammlung schien eine langweilige Angelegenheit zu werden. Doch es kam ganz anders. Gabriele Regina Overwiening wurde zwar für das Amt der Präsidentin vorgeschlagen, erreichte dann aber im ersten Wahlgang nur 48 Prozent der Stimmen, also keine Mehrheit. Dass sie kein überwältigendes Ergebnis erreichen würde, hatte sich tatsächlich im Vorfeld abgezeichnet. Aber dass sie scheitern würde, damit hatte wohl niemand gerechnet. Das Wahlergebnis war so überraschend, dass man selbst bei der ABDA nicht adhoc wusste, wie es nun weitergeht, wie Anwesende berichten. Ein unmittelbarer zweiter Wahlgang ist in der Satzung jedenfalls nicht vorgesehen.