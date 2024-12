Was verändert die E-Rechnung für die Apotheken?

Die ordnungsgemäße Aufbewahrung von E-Rechnungen wird in Zukunft ein zentraler Punkt zur Erlangung des Vorsteuerabzugs werden. Die Finanzverwaltung verlangt, dass die strukturierten Daten einer E-Rechnung in ihrer ursprünglichen Form unveränderlich und maschinell auswertbar archiviert werden. Falls hybride Formate genutzt werden, sind auch die zusätzlichen, steuerlich relevanten Informationen (z. B. Bildteile) in ihrer Originalform aufzubewahren. Dies gilt auch für Buchungsvermerke und andere relevante Dokumentationen. Ein reines Ablegen der E-Rechnungen in einem Daten-Ordner auf dem PC, Speicherung im E-Mail-Postfach, stellt keine ordnungsgemäße unveränderliche Aufbewahrung dar. Vielmehr muss die Aufbewahrung in ihrer ursprünglichen Form unveränderlich und maschinell auswertbar erfolgen. Diese Voraussetzung ist nicht neu. Bereits heute müssen elektronisch versandte PDF-Rechnungen auf diese Weise archiviert werden. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung u. a. im Rahmen von Betriebsprüfungen dies zukünftig intensiver prüfen wird. Apotheken sollten daher die Zeit nutzen und sich intensiv mit der Archivierung beschäftigen und eine Lösung für ihr Unternehmen umsetzen. Hierbei gilt es zu prüfen welche Möglichkeiten am Markt existieren (Dokumentenmanagementsysteme, Datev Unternehmen Online etc.) und in die eigene Apotheke passen. Hier gilt, auch in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater die richtigen Weichen zu stellen.