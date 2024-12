Nobelpreisträger fordern: Kennedy darf nicht Gesundheitsminister werden

In einem gemeinsamen Brief sprechen sich 77 Nobelpreisträger dagegen aus, dass Robert Kennedy Jr. zum US-Gesundheitsminister ernannt wird. Aus Sicht der Unterzeichner ist Donald Trumps Wunschkandidat für das Amt nicht qualifiziert, berichtet die New York Times an diesem Montag. Sie werfen ihm vor, wissenschaftsfeindliche Positionen zu vertreten. Sollte Kennedy sein vorgesehenes Amt antreten, drohe eine Gefährdung der Gesundheitsversorgung, schreiben die Nobelpreisträger.

Zudem befürchten die Wissenschaftler, dass dadurch die USA ihre Führungsrolle im Bereich der Forschung verlieren könnten. Kennedy hatte im Vorfeld scharfe Kritik an zentralen Institutionen des US-Gesundheitswesens geäußert. Zukünftig soll er für deren Leitung zuständig sein. Während der COVID-19-Pandemie hatte er sich als Impfgegner positioniert und machte sich zum Sprachrohr kursierender Verschwörungsmythen.