Neue Sicherheitshinweise zu Metamizol

In den Produktinformationen der in Deutschland zugelassenen Metamizol-haltigen Arzneimittel wird Agranulozytose bereits als sehr seltene Nebenwirkung aufgeführt. Nach einer EU-weiten Prüfung wurden die Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von Metamizol-haltigen Arzneimitteln sowohl für Patient:innen als auch für Angehörige von Gesundheitsberufen nun jedoch noch einmal überarbeitet und verbessert, um schwerwiegende Folgen einer möglichen Agranulozytose zu minimieren. Ein Rote-Hand-Brief informiert aktuell über die zu treffenden Maßnahmen, die in die Produktinformationen entsprechender Arzneimittel aufgenommen werden. Die neuen Sicherheitshinweise wurden bereits im September vom Sicherheitsausschuss (PRAC) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) empfohlen, nachdem eine Überprüfung auf Anfrage der finnischen Arzneimittelbehörde eingeleitet worden war.