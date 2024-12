Was ist Nowitschok? Es handelt sich nicht um eine Einzelsubstanz, sondern eine Gruppe von schätzungsweise 100 Substanzen, allesamt irreversible Cholinesterase-Hemmer. Ihre Entwicklung in geheimen russischen Forschungsinstituten reicht in die Zeit des Kalten Krieges in den 1970er- und 1980er-Jahren zurück und diente militärischen Zwecken. Die Substanzen der Nowitschok-Gruppe gehören zu den tödlichsten Nervengiften, die von Menschenhand geschaffen wurden: Sie werden über Haut und Schleimhäute aufgenommen, die tödliche Dosis beträgt nur rund ein Milligramm. Ein wenig Pulver auf einem Türgriff oder in einem Getränk genügt. Durch Hemmung der Cholinesterase kommt es zur Anreicherung des Neurotransmitters Acetylcholin im zentralen und peripheren Nervensystem. Verstärkter Tränen- und Speichelfluss, gesteigerte Peristaltik, Sprachstörungen und Parästhesien sind erste Symptome, am Ende versterben die bewusstlosen Opfer durch Lähmung der Atem- und Herzmuskulatur.

Sie kennen Sich nicht mit chemischen Kampfstoffen aus, aber Cholinesterase-Hemmer kommen Ihnen bekannt vor? Richtig, es gibt auch – deutlich weniger toxische – Arzneistoffe, die ihre Wirkung über eine Inhibition der Acetylcholinesterase entfalten. Galantamin zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit ist ein solcher Wirkstoff. Und damit kehren wir zurück ins kalte Sibirien: Das Alkaloid Galantamin wird heute als Arzneistoff synthetisch hergestellt, wurde aber ursprünglich aus einer Pflanze isoliert. Sie stammt zwar nicht aus Sibirien, aber jeder bringt sie mit Schnee und Kälte in Verbindung, weil sie eine der ersten ist, die sowohl in Russland als auch in Deutschland zum Winterende zu blühen beginnt.