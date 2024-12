Herausforderin Shamim Eckert holt die meisten Stimmen in Hessen

Nie hat wohl ein Kammerwahlkampf für so viel Aufsehen außerhalb des jeweiligen Kammerbezirks gesorgt, wie zuletzt in Hessen. Das war zum einen den Social-Media-Aktivitäten der Beteiligten geschuldet, zum anderen der Tatsache, dass der Branchendienst Apotheke adhoc Wahlkampf gemacht hatte, vor allem für Liste 7. Listenführerin Shamim Eckert – Nummer zwei auf der Liste ist der Präsident des hessischen Apothekerverbandes Holger Seyfahrt – will Kammerpräsidentin werden, mit der Unterstützung von Liste 6. So lautete die klare Ansage vor der Wahl.