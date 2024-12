Kritik an DAT-Satzungsänderung: VdPP legt nach

Es zeige sich an dieser Stelle „die fehlende Bereitschaft, anderen Positionen und Haltungen mit Toleranz und Offenheit zu begegnen und Mehrheiten zu respektieren“, so der Verein. Er selbst „unterstützt den auf dem DAT angenommenen ad-hoc-Antrag ausdrücklich, nicht zuletzt auch wegen seines eigenen Anspruchs auf demokratische Mitgestaltung in den Gremien der Selbstverwaltung“.

Bereits nach dem DAT im Oktober hatte der VdPP eine Alternative zur Strukturreform der ABDA skizziert und vorgeschlagen, der Bundesapothekerkammer (BAK) die Ausrichtung der Apothekertage zuzuweisen. Dies würde sich anbieten, „weil in den Landesapothekerkammern alle in ihrem Zuständigkeitsbereich lebenden pharmazeutischen Berufsangehörigen hier als Pflichtmitglieder organisiert sind“, so der VdPP.

Dabei orientiert sich der Verein an der Bundesärztekammer (BÄK) als Vertretung der Landesärztekammern als Arbeitsgemeinschaft. Der Deutsche Ärztetag ist das Organ der BÄK. Zu den Aufgaben der Kammern gehöre es, die Satzung und eine Geschäftsordnung für den Deutschen Ärztetag aufzustellen, Ausschüsse zu bilden und den Haushaltsvoranschlag zu genehmigen.

Die Landesärztekammern hätten wie die Landesapothekerkammern die beruflichen Belange aller Kammermitglieder wahrzunehmen, unter Beachtung der Interessen der Allgemeinheit. „Hier gibt es dann – anders als in den ABDA-Gremien – keine Sonderrechte für die selbständigen Apotheker*innen in den öffentlichen Apotheken“, so der VdPP. Damit würde auch dem Wunsch der Antragsteller des ad-hoc-Antrags „mehr Apothekertag wagen“ Rechnung getragen, folgert der Verein.