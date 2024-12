Weniger Todesfälle dank HPV-Impfung

Hierzu einige Zahlen, die sich immer auf die Kohorte der unter 25-jährigen Frauen beziehen: Zwischen 1992 und 2021 wurden in den USA 398 Todesfälle aufgrund eines Cervixkarzinoms registriert. Ab 1992 erfolgte eine Abnahme der Todesfälle, und zwar anfänglich – vermutlich aufgrund verbesserter Screeningmethoden – um 3,7 % pro Jahr, dann bis zu 15,2 % pro Jahr. In der Periode von 2013 bis 2021 betrug die Abnahme 62 %. Oder - anschaulicher formuliert – zwischen 1992 und 1994 starben 55 junge Frauen an einem Zervixkarzinom, zwischen 2013 und 2015 waren es 35 und zwischen 2019 und 2021 nur noch 13. Die eindrücklichste Abnahme der Zervixkarzinom-Sterblichkeit wurde zwischen 2016 und 2021 vermerkt und betraf diejenige Kohorte, die großteils eine HPV-Impfung erhalten hatte. Dieser Zusammenhang wurde auch in weiteren Studien bestätigt und zeigt den günstigen Einfluss einer HPV-Impfung im Hinblick auf Prävalenz und Inzidenz sowie auf die Häufigkeit von Präkanzerosen und die Mortalität aufgrund eines Cervixkarzinoms. Dieser Benefit könnte durch die COVID-19-Pandemie etwas abgeschwächt werden, da die Impfquoten in den USA von knapp 80 % auf knapp 76 % abfielen.