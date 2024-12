Bundesärztekammer: Klimawandel und Bürokratie gefährden Gesundheitsversorgung

Auch bei geplanten Gesetzen müsse der Aspekt Bürokratie stärker in die Planung und Abwägung mit einbezogen werden. Reformvorhaben, bei denen der bürokratische Zusatzaufwand den Nutzen übersteige, dürften nicht realisiert werden, so die BÄK. Gleichzeitig seien Reformen dringend nötig, machte BÄK-Präsident Klaus Reinhardt anlässlich der Veröffentlichung des Positionspapiers deutlich: „Die Gesundversorgung in Deutschland steht vor massiven Herausforderungen, die grundlegende Reformen in allen Leistungsbereich des Gesundheitssystems notwendig machen.“