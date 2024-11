Was können Apotheken in Deutschland aus Großbritannien lernen?

Im Vereinigten Königreich hatten sich schon vor einigen Jahren zunächst in den Regionen Wales, Schottland und Nordirland erweiterte Versorgungs­angebote in Apotheken etabliert, um gerade in dünn besiedelten Regionen Engpässen bei der Gesundheitsver­sorgung entgegenzuwirken. In Nord­irland hatte man bereits seit 2005 erste Erfahrungen bei der Direkt­behandlung leichter Erkrankungen in Apotheken sammeln können. In Wales und Schottland ist dies seit 2020 möglich.

Seit Februar dieses Jahres bietet auch der Nationale Gesundheitsdienst in England (NHSE) die Behandlung von leichten Krankheitsbildern im Rahmen des Pharmacy-First-Programms an. Die Pläne für die Einführung der Direktbehandlung in Apotheken in England wurden im Jahr 2019 formuliert. Ursprünglich hatte man sich zum Ziel gesetzt, dadurch die Zahl der Hausarztbesuche um etwa 20 Millionen pro Jahr zu reduzieren.