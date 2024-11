Pudimat: Ämtertausch im Laufe des Jahres 2025 und Mahnung zur KI

Die Mitgliederversammlung des Apothekerverbandes Mecklenburg-Vorpommern fand am Mittwoch in Rostock-Warnemünde statt. Dort berichtete der Verbandsvorsitzende Axel Pudimat über die Idee, seine Funktion im Vorstand mit Markus Oelze, einem seiner Stellvertreter, während der laufenden Amtszeit zu tauschen. Pudimat erklärte dazu: „Ich halte so einen angekündigten Wechsel auch für sehr sinnvoll, weil die Mitarbeit besonders in den Bundesgremien einiger Einführungszeit bedarf.“ So sei es auch in Rheinland-Pfalz gehandhabt worden, als Jan-Niklas Francke zum Verbandsvorsitzenden wurde. Dabei arbeite der vorherige Vorsitzende Andreas Hott im Hintergrund weiter, um Kontakte nicht abreißen zu lassen. So ähnlich stelle er sich das auch vor und wolle dies rechtzeitig deutlich ankündigen. Bis zum Wechsel bei den Vorstandsämtern soll es - entgegen anderslautenden Meldungen - noch einige Zeit dauern. Gegenüber der DAZ erklärte Pudimat, der Ämtertausch soll „frühestens im Frühjahr, aber eher im Herbst 2025“ stattfinden.