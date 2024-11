Preis vs. Hubmann: Kampfabstimmung um die DAV-Spitze?

Weiter sagt der langjährige Vorsitzende des AV Nordrhein: „Mein Ziel dabei ist, in effektiver Zusammenarbeit der Vorstände von DAV, BAK und ABDA in den nächsten vier Jahren vor allem die wirtschaftliche Situation der öffentlichen Apotheken in Deutschland entscheidend weiterentwickeln zu wollen.“ Die Gremien in Berlin werden ab dem Jahr 2025 in einer neuen Struktur zusammenarbeiten. Das sei eine Chance für einen Neuanfang, der in vielen Bereichen unserer Berufspolitik notwendiger denn je sei. Zu viel sei in den vergangenen Jahren liegen geblieben oder nicht zum Erfolg geführt worden, findet Preis. „Zu viele Projekte, Unternehmung(en) und Verhandlungen mit den Krankenkassen und der Politik – auch unter der Regie des DAV – haben weder die wirtschaftliche Situation der öffentlichen Apotheken verbessert noch den Alltag in den Apotheken spürbar bürokratisch entlastet.“

Ein „Weiter so“ hilft in Preis‘ Augen den Apotheken nicht – weder wirtschaftlich noch was die Anerkennung des freien Heilberufs durch die Politik betrifft. „Unser Berufsstand braucht jetzt endlich wieder positive Botschaften in Form einer Perspektive mit spürbar verbesserten Rahmen- und Arbeitsbedingungen, damit unser freier Heilberuf auch wieder Spaß macht. Dafür setze ich mich in einem neu aufgestellten DAV-Vorstand mit meiner ganzen Kraft ein“, verspricht Preis.

Offensichtlich ist er dabei aber auch mit jeder anderen Position im DAV-Vorstand einverstanden, denn zum Schluss erklärt er: „An welcher Stelle das sein wird, werden die Wahlen ergeben. Zurzeit habe ich aber noch den Eindruck, dass eine weitestgehende Zufriedenheit mit dem Führungsduo der letzten Jahre besteht.“