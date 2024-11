ePA: Krankenhäuser wollen längere Pilotphase

Auch die ABDA schaut mit gemischten Gefühlen auf die Einführung. Grundsätzlich steht sie der Angelegenheit offen gegenüber – unklar ist aber noch, wie die Honorierung für die von Apothekerinnen und Apothekern vorgenommenen Eintragungen aussieht. Präsidentin Gabriele Regina Overwiening sagte wiederholt, dass die Apotheken dazu nur bereit wären, wenn eine entsprechende Gebühr dafür bezahlt wird.

Krankenhäuser befürchten späte ePA-Modul-Auslieferung

Ganz anders sehen die Probleme der Krankenhäuser aus: Nur knapp die Hälfte von ihnen geht davon aus, dass die Hersteller der Krankenhausinformationssysteme (KIS) die ePA-Module bis zum Ende des ersten Quartals 2025 liefern können. Das ergab eine Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), die an diesem Mittwoch veröffentlicht wurde.

Zudem schätzt die Hälfte der Krankenhäuser die Dauer des Rollouts auf drei Monate bis zu einem Jahr ein. Etwas mehr als die Hälfte der Krankenhäuser meint, technisch gut (45 Prozent) oder sehr gut (neun Prozent) auf die Einführung der ePA vorbereitet zu ein. 34 Prozent der Kliniken gaben hingegen an, nur wenig vorbereitet zu sein.

ePA-Akzeptanz darf nicht beschädigt werden

„Das Bundesgesundheitsministerium ist bereits den KIS-Herstellern entgegengekommen und hat sie frühestens zu Mitte Februar zur Bereitstellung der Technik verpflichtet“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der DKG, Gerald Gaß laut einer Pressemitteilung. „Der Minister muss jetzt auch für die Krankenhäuser Klarheit schaffen und die Pilotphase ausreichend verlängern.“ Die ePA sei sinnvoll, so Gaß, und könne die Versorgungsqualität verbessern. Dafür sei aber Akzeptanz bei Patientinnen und Patienten genauso nötig wie bei Krankenhäusern. „Diese Akzeptanz dürfen wir nicht durch technische oder organisatorische Probleme in der Startphase beschädigen“, so Gaß.