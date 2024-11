Weiter Warten auf die Off-label-Liste und auf viele Studien

Künftig sind noch viel mehr Studien aus Deutschland zu erwarten. Der Überblick über die Forschungslandschaft, die Wege zu Fördermitteln und Einblicke in regionale Projekte waren wesentliche Themen der Tagung. Diese betreffen vielfach die Versorgungsforschung und epidemiologische Untersuchungen, die beim Verständnis der Erkrankung helfen sollen. Es wurde mehrfach deutlich, dass die Versorgung insbesondere der immobilen Schwerkranken weiterhin unzureichend ist. Im allgemeinmedizinischen Alltag ist Long-Covid offenbar ein Problem, weil die Patienten viel Zeit benötigen und weil keine Standardtherapie etabliert ist. Mehrfach wurde deutlich, dass Stigmatisierung weiterhin ein großes Problem ist. Trotz der somatischen Ursachen würden Betroffene fälschlich als psychisch krank eingestuft und an Psychiater verwiesen, die aber nicht helfen könnten. Deutlich wurde auch der Unterschied zwischen Long- und Post-Covid einerseits und dem chronischen Erschöpfungssyndrom ME/CFS (myalgische Enzephalomyelitis/ Chronisches Fatigue Syndrom). Long-Covid bezeichnet alle Symptome, die nach der akuten Phase einer SARS-CoV2-Infektion verbleiben oder neu auftreten. Das Spektrum dieser Symptome ist sehr vielfältig, sie bessern sich aber oft innerhalb etwa eines Jahres. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit nun vermehrt auf Patienten, die nach erneuten Infektionen mehrfach betroffen sind. Dies betonte auch Lauterbach in seinem Grußwort, wobei er das Augenmerk auf erwartbare mikrovaskuläre Folgeschäden bis zur Demenz richtete. Davon zu unterscheiden sind die Patienten, bei denen Long-Covid in ME/CFS übergeht, das die Lebensqualität massiv verringert ist, oft zu Arbeitsunfähigkeit oder sogar Bettlägerigkeit führt und jahrelang oder sogar dauerhaft anhält. Dies ist seit Jahrzehnten auch als Folge anderer Viruserkrankungen bekannt.

Umgang mit Belastungsintoleranz

Typisch dabei ist die Belastungsintoleranz. Schon kleine Belastungen führen zu einer übermäßigen Erschöpfung. Eine biologische Erklärungsmöglichkeit für die individuelle Belastungsschwelle stellte Prof. Dr. Klaus Wirth vor. Er stützt sich dabei auf einen Pathomechanismus, der ME/CFS als erworbene mitochondriale Myopathie beschreibt und bereits bei DAZ.online beschrieben wurde. Dabei steht eine Natriumüberladung in Muskelzellen im Mittelpunkt. Die intrazelluläre Natrium-Konzentration, bei der der Natrium-Calcium-Austauscher NCX seine Durchflussrichtung wechselt und daraufhin Natrium-Ionen aus den Zellen und im Austausch Calcium-Ionen in die Zellen pumpt, ist nach diesem Erklärungsansatz der Punkt, der die Belastungsschwelle biologisch bestimmt. Denn dann steigt die intrazelluläre Calcium-Konzentration so sehr, dass die Mitochondrien geschädigt werden. Für die Betroffenen bedeutet dies „Pacing“ zu betreiben, das heißt, stets unter ihrer jeweiligen Belastungsschwelle zu bleiben, um eine Verschlechterung zu vermeiden. Jeder Ansatz für ein „Training“ ist damit kontraproduktiv. Der Sportmediziner Prof. Dr. Christian Puta betonte, dass ein „Training“ allein schon aufgrund der metabolischen Situation der Patienten unmöglich funktionieren kann.

Insgesamt bot der Long-Covid-Kongress auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an Informationen. Doch es wurde mehrfach geäußert, dass die Öffentlichkeit sich der Dimension des Problems Long-Covid wohl noch nicht hinreichend bewusst ist.