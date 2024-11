Kassenärzte gegen weitere Präventionsangebote in Apotheken

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) will keine weiteren Präventionsangebote in Apotheken. Auf ihrer jüngsten Vertreterversammlung am Freitag vergangener Woche sprachen sich die Mitglieder dafür aus, gegen solche Bestrebungen vorzugehen und vielmehr die Rolle der Hausärzte in der Primärprävention zu stärken.

Die bayerischen Hausärzte grenzen sich gegenüber Apothekern ab und betonen ihre vorrangige Rolle auf dem Gebiet der Prävention. Nach einem Beschluss der Vertreterversammlung soll der KVB-Vorstand gegenüber dem Gesetzgeber darauf hinwirken, „die sehr begrenzte Rolle“ der Hausärzte in der Primärprävention, wie schon mehrfach vorgeschlagen, im Rahmen des Präventionsgesetzes deutlich auszuweiten und zu stärken.