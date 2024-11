Wer interessiert sich für den Deutschen Apothekertag?

Die Katze war aus dem Sack: Kurz vor dem Deutschen Apothekertag (DAT) 2023 berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Apothekenreformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Das Thema überschattete die gesamte Veranstaltung. Es wundert nicht, dass auch jene Apothekerinnen und Apotheker, die nicht Ort vor waren, den DAT intensiv verfolgten – laut der damaligen Apokix-Umfrage waren es 60 Prozent der befragten Inhaberinnen und Inhaber.

In diesem Jahr ist diese Zahl gefallen, wie aus der jüngsten Umfrage aus dem November hervorgeht. Nur 47 Prozent der 124 Befragten verfolgten den DAT intensiv. Dafür gab es aber niemanden mehr, der die Veranstaltung (fast) gar nicht verfolgte, 2023 waren es noch sieben Prozent. Die Zahl derjenigen, die den DAT eher sporadisch verfolgten, stieg hingegen von 34 auf 53 Prozent.

Das korrespondiert in etwa mit der Entwicklung des allgemeinen Interesses am DAT. Sagten im vergangenen Jahr noch 34 Prozent, dass sie die jährliche Hauptversammlung der Apothekerinnen und Apotheker sehr interessiert, waren es in diesem Jahr nur noch 19 Prozent. Die Zahl jener, die sich etwas interessieren ist von 41 auf 48 Prozent gestiegen, die Zahl der eher weniger oder gar nicht Interessierten von 25 auf 32 Prozent.