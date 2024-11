Unzumutbare Bedingungen

Als das unter Ex-ex-Kammerpräsident Belgardt von der DAZ-Redaktion angesprochen wurde, haben wir – in berlinerisch-charmantem Ton – die Antwort bekommen, dann müssten wir eben ein Berliner Kammermitglied anstellen, diese hätten ja Zutritt … Gesagt, getan. Und so berichtet seit einiger Zeit eine Berliner Apothekerin für die DAZ über die dortige Kammer. Oder berichtete – denn am 19. November sollte sie vor Beginn der Veranstaltung eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.

Auf Nachfragen wurde beschieden, alle Gäste müssten diese Erklärung abgeben. Wie gastfreundlich sich die Apothekerkammer Berlin gegenüber geladenen Gästen geben möchte, ist ihre Sache. Aber eine Journalistin vor einer Veranstaltung, die zumindest für Kammerangehörige öffentlich ist, zur Verschwiegenheit über die Inhalte dieser Veranstaltung verpflichten zu wollen, zeugt von einem zumindest fragwürdigen Verständnis von Pressefreiheit und der Aufgabe von Medien. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch die vor einiger Zeit gefallene Aussage, man könne aus Platzgründen keine Medienvertreter einladen. Mit diesem fadenscheinigen Argument hat zuletzt die AfD versucht, die Berichterstattung über ihren Bundesparteitag einzuschränken.

Die Verschwiegenheitserklärung hat unsere Redakteurin nicht unterschrieben, sondern die Versammlung unverrichteter Dinge wieder verlassen. Ob auch andere Gäste eine solche Erklärung vorgelegt bekommen haben, wissen wir nicht. Es spielt auch keine Rolle. Wir werden in Zukunft trotzdem zu den Delegiertenversammlungen kommen. Zu glauben, mit solchen Restriktionen könne man die Berichterstattung über „unliebsame“ Themen unterbinden, ist im besten Falle naiv. In aller Regel werden Journalisten von solchen Vorgängen eher motiviert, in Zukunft noch genauer hinzuschauen.