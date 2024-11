Nützt Vitamin D Schwangeren?

Literatur

[1] Palacios C, Kostiuk LL, Cuthbert A et al. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2024, Ausgabe 7, Artikelnummer: CD008873, doi: 10.1002/14651858.CD008873.pub5

[2] Bestimmung und Interpretation des Vitamin-D-Status. Information des RKI, Stand September 2024, https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Vitamin_D/FAQ07.html

[3] Palacios C, Gonzalez L. Is vitamin D deficiency a major global public health problem? Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2014;144(Pt A):138-45

[4] WHO-Empfehlung zur Vitamin-D-Supplementation während der Schwangerschaft. Stand September 2024. https://www.who.int/tools/elena/interventions/vitamind-supp-pregnancy

[5] Definition GRADE-Ansatz der GRADE-Arbeitsgruppe Freiburg, Stand September 2024, https://www.cochrane.de/sites/cochrane.de/files/uploads/20210312_flyer_21.pdf