DAZ: Herr Langguth, die ePA ist in der jetzigen Form alles andere als perfekt. Aber immerhin ein Anfang und besser als nichts?

Langguth: Ja, auf jeden Fall. Ich arbeite seit 2016 ununterbrochen aktiv an diesem Thema. Damals haben wir in der Gematik angefangen die Konzeption zu erstellen. Wir haben in Deutschland einen kontraproduktiven Zustand durch isolierte Datenhaltung. Wenn ich als Patient an 16 Stellen behandelt werde, kennt jede dieser Stellen nur ein Fragment von mir. Das ist versorgungstechnisch mehr als nur unschön. Die ePA ist ein erster Schritt, diese einrichtungsübergreifenden Informationslücken zu schließen. Dazu werden die Informationen, die in den Einrichtungen ohnehin vorliegen, durch die ePA übergreifend verfügbar gemacht. Das ginge sicherlich besser, aber es ist ein Anfang.