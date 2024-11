Wie lange hat die Cannabis-Legalisierung Bestand?

Auch Kristine Lütke (FDP) meldete sich zu Wort. Sie äußerte ihr Bedauern über das Scheitern der sogenannten zweiten Säule der Cannabis-Abgabe: „Die SPD hat die Abstimmungen dazu gestoppt, obwohl sich die fachpolitischen Sprecher bereits einig waren.“ Ursprünglich plante die Ampel in Modellregionen in Apotheken oder Fachgeschäften Cannabis an registrierte Konsument*innen zu verkaufen. Diese Pläne liegen seit einiger Zeit auf Eis. Das berichtete das Cannabis-Unternehmen Sanity Group, das für die Versorgung geplanter Modellregionen in Frankfurt am Main und Hannover zuständig sein soll. Mit einer gesetzlichen Grundlage für die zweite Säule war aber schon vor dem Ampel-Aus kaum zu rechnen.