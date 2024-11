Neuer Gesundheitskommissar: Várhelyi darf mit „gestutzten Flügeln“ ins Amt

Diese Woche Mittwoch kam es nun offenbar zu einem Kompromiss. Dieser war notwendig, um eine Blockade der Kommissionsbesetzung und damit der EU-Politik insgesamt zu verhindern. Die Kommission muss in Gänze vom EU-Parlament abgesegnet werden. Das drohte aufgrund der personellen Streitigkeiten zu scheitern.

Jedoch fanden die Fraktionen am späten Mittwoch-Abend offenbar eine Übereinkunft: Die drei strittigen Kandidat*innen erhalten die Zustimmung, S&D und EVP geben wechselseitig ihre Vorbehalte auf. Várhelyi kann also Gesundheits-Kommissar werden, allerdings wurden ihm die „Flügel gestutzt“, wie die Renew-Fraktion in einer Erklärung betonte.

Laut „Euractiv“ dauerte die Pattsituation bis in die Nacht. Als Lösung sei man von den parlamentarischen Gepflogenheiten abgewichen, heißt es, und habe den Abgeordneten gestattet, neben den erforderlichen Genehmigungsschreiben auch Stellungnahmen zu den Kandidat*innen einzureichen.

Die EVP und die rechtsextremen „Patrioten für Europa“ reichten eine Stellungnahme ein, derzufolge eine Zustimmung zu Riberas Nominierung erteilt wird, allerdings unter dem Vorbehalt, dass diese ihr Amt niederlegt, wenn sie in Spanien angeklagt werden sollte. Die S&D- und Renew-Fraktionen versuchten mit einer Stellungnahme zu verhindern, dass der Italiener Fitto neben seiner Position als Kommissar auch das Amt eines Vizepräsidenten erhält. Allerdings sieht es aktuell so aus, als würde diese Forderung nicht umgesetzt werden.