ABDA-MV will Satzungsänderung nochmals diskutieren

Der Ausgang der Debatte scheint jedoch vorherbestimmt – denn bereits einige Tagesordnungspunkte zuvor ist geplant, die Geschäftsordnung der Hauptversammlung an die Satzungsänderung anzupassen. Und auch das Stimmungsbild, das sich unter den Mitgliedsorganisationen abzeichnet, spricht dafür, dass es keine Anpassung der Satzungsänderung geben wird. Vorgesehen ist, dass die Beschlüsse des Deutschen Apothekertags ihre Bindungswirkung für das Handeln der ABDA verlieren. Zudem wird die Hauptversammlung künftig kein Organ der ABDA mehr sein, sondern zu einer Institution umgewidmet.

Vereinzelt sind aus den Mitgliedsorganisationen kritische Stimmen zu vernehmen, ohne dass von ihnen jedoch konkrete Initiativen zu erwarten sind. Kampfbereit zeigte sich bisher lediglich die hessische Kammerpräsidentin Ursula Funke: Sie kündigte am gestrigen Mittwoch in Eschborn an, die Rücknahme dieses speziellen Teils der Satzungsänderung am 11. Dezember in Berlin unterstützen zu wollen. Eingebracht hatte den Antrag eine Gruppe von Delegierten, darunter Robin Brünn, Otto Quintus Russe, René Weigand und Stephan Tang von der Landesapothekerkammer Hessen.