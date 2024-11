Burs: „Wir haben überzeugt, nicht überredet“

Gut ein Jahr ist es her, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Delegierten beim Deutschen Apothekertag mit seinen Reformplänen für die Branche überraschte. Was ist seither passiert? Das Honorar stagniert weiter, die Kosten steigen ungebremst und das Skonto-Urteil belastet die Apotheken zusätzlich. Dennoch darf der Berufsstand jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, meint Cathrin Burs, Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen. „Wir können es uns im Wahlkampf nicht erlauben, flügellahm zu werden“, sagte sie am heutigen Mittwoch bei der Delegiertenversammlung ihrer Kammer in Hannover.

Der Kampf gegen die Reformpläne aus dem Bundesgesundheitsministerium hat der Apothekerschaft viel abverlangt. Doch auch wenn der Status quo natürlich nicht zufriedenstellend sei, „können wir froh sein, dass wir am Ende der Amtszeit Lauterbachs nicht in einem Scherbenhaufen stehen“, betonte Burs. Sie dankte den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die Abgeordnete aus ihrem jeweiligen Wahlkreis in ihren Betrieben empfangen und sie für die Situation der Apotheken sensibilisiert haben. „Die Mandatsträger wissen den sachlichen Austausch mit uns zu schätzen“, unterstrich die Präsidentin.