Nur noch ein Kreuz fürs E-T-Rezept

Ab dem 1. Juli 2025 sollen auch T-rezeptpflichtige Arzneimitteln (E-T-Rezepte) nur noch elektronisch verordnet werden, wenn dies bis dahin technisch möglich ist. Mit einer Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) sollen nun die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Die meisten Änderungen sind redaktioneller Natur. So heißt es bislang in §3a, dass eine Verschreibung von Arzneimitteln, die die Wirkstoffe Lenalidomid, Pomalidomid oder Thalidomid enthalten, nur auf einem amtlichen Formblatt, das vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte entweder ausgegeben oder in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wird, erfolgen darf.

Künftig soll dort stehen, dass die genannten Arzneimittel nur auf einem amtlichen Formblatt, das vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ausgegeben wird, oder als Verschreibung in elektronischer Form über die Telematikinfrastruktur, die als Sonderrezept (T-Rezept) gekennzeichnet ist und den Vorgaben nach Absatz 6 entspricht, verschrieben werden dürfen. Gültig sind sie weiterhin sechs Tage nach dem Datum ihrer Ausfertigung oder ihrer qualifizierten elektronischen Signatur.