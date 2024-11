Kreativität gefragt, aber nicht honoriert

Der Verbandsvorsitzende Hans-Günter Lund beklagte bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein am Samstag in Kiel, dass die Apotheken für ihre großen Mühen bei der Einführung des E-Rezepts keinen Dank in finanzieller Form bekommen haben. Auch auf den angekündigten Referenzvalidator zur Prüfung der E-Rezepte warte man noch. Lund ergänzte: „Mir graut schon vor der ePA“, die wieder viel Arbeit und „ähnliches Chaos“ bringen werde. Solche Projekte sollten gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitet und nicht aus dem Ministerium heraus entschieden werden.